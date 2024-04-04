Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху дал понять, что в случае отсутствия позитивных изменений в секторе Газа ему придется пересмотреть свою политику по ближневосточному конфликту.

«Президент ясно дал понять, что если не произойдет изменений в защите гражданских лиц на местах, если не будет изменений в объемах поступающей [в сектор Газа] гуманитарной помощи, если не произойдет никаких подвижек в вопросе установления прекращения огня, которое позволит освободить заложников и доставить больше помощи, он должен будет пересмотреть свою политику в отношении Газы», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Байден выразил «серьезную озабоченность» ситуацией после удара израильской армии по гуманитарным работникам организации World Central Kitchen, в результате которого погибли семь ее сотрудников, в том числе иностранные граждане. «И, откровенно говоря, в ходе беседы он заявил, что мы готовы пересмотреть наши политические подходы», — пояснил Кирби.

Также лидеры обсудили «иранские угрозы в адрес Израиля». «Президент Байден дал ясно понять, что США решительно поддерживают Израиль перед лицом таких угроз», — отметили в Белом доме.

2 апреля в секторе Газа в результате удара по автомобилю погибли семь сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen, в том числе граждане Палестины, Австралии, Польши, Великобритании, а также волонтер с двойным гражданством США и Канады. Израильская армия начала расследование инцидента, выразив соболезнования руководству WCK и странам погибших.

Вместе с тем основатель WCK Хосе Андрес рассказал Reuters, что гибель сотрудников гуманитарной организации трудно объяснить случайностью. По его словам, удары наносились «систематически, по одной машине за другой».