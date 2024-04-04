ФСБ сообщила о задержании в Москве, Екатеринбурге и Омске двух иностранных граждан и гражданина РФ, причастных к финансированию и вербовке террористов, участвовавших в нападении на комплекс «Крокус Сити Холл». Задержанные иностранцы являются выходцами из центральноазиатского региона.

Спецслужбой установлено, что «двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, третий непосредственно участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании ее исполнителей».

На видео, распространенном ЦОС ФСБ, один из задержанных сказал, что «отвез исполнителям теракта оружие из Махачкалы в Подмосковье».

На следующий день после террористической атаки на «Крокус Сити Холл» директор ФСБ Александр Бортников проинформировал президента России Владимира Путина о задержании 11 подозреваемых лиц, включая четырех непосредственных исполнителей теракта. Некоторые из них уже арестованы.

31 марта Национальный антитеррористический комитет сообщил о задержании в Махачкале и Каспийске троих боевиков, обвиняемых в планировании совершить теракты. 1 апреля ФСБ выявила причастность задержанных в Дагестане к обеспечению теракта в концертном зале.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, погибли 144 человека. Ответственность за теракт в концертном зале на себя взяла ячейка террористической организации «ДАЕШ» под названием «Вилаят Хорасан»

Ранее сегодня президент Путин высказал сомнения, что Россия может стать мишенью религиозных экстремистов из-за «межконфессионального согласия» в РФ и ее «позиции на международной арене», указав на нанесение «ущерба единству» страны как на главную цель заказчиков.

Между тем расследование теракта сопровождается странными обстоятельствами. Согласно Washington Post, США предупредили Россию о возможной атаке ДАЕШ на «Крокус Сити Холл» более чем за 2 недели, предоставив конкретные данные.

До атаки посольство США тоже предостерегало о терактах в Москве. Однако глава ФСБ Бортников позже заявил, что данные от американцев носили общий характер. По сведениям The New York Times, передача данных из США была ограничена из опасений раскрытия источников.