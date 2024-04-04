Члены альянса НАТО в четверг договорились приложить дополнительные усилия для поиска дополнительных систем противовоздушной обороны для защиты Украины от российских баллистических ракет. Это произошло во время мероприятий, посвященных 75-летию НАТО.

«Союзники понимают срочность ситуации», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с коллегами из НАТО. Кулеба призвал к поставкам новых систем ПВО, особенно американских ракет Patriot.

«Союзники теперь вернутся и изучат свои запасы, посмотрят, есть ли возможность предоставить больше систем, в частности Patriot, но также, конечно, обеспечат наличие боеприпасов и запчастей для систем, которые уже есть на местах», — сказал Столтенберг, не озвучив конкретных обязательств.

Кулеба отметил: «Я не хотел портить день рождения НАТО, но почувствовал себя обязанным донести очень трезвое сообщение от имени украинцев о состоянии российских воздушных атак на мою страну».

Ночью в четверг российский удар беспилотников поразил жилые дома в Харькове и энергообъект, убив несколько человек и обесточив 350 тыс. жителей.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил, что «самые большие битвы НАТО еще впереди», и альянс должны быть к ним готов.

По данным НАТО, Россия ежемесячно пополняет личный состав на 30 000 человек, но испытывает нехватку боеприпасов и подразделений для масштабного наступления.

Европейские лидеры обеспокоены будущим европейской безопасности, если на ноябрьских президентских выборах в США победит Дональд Трамп. Опасения также подогреваются неспособностью Штатов выделить многомиллиардный пакет помощи Украине из-за препонов, создаваемых республиканцами в Палате представителей.

«Европа нуждается в Северной Америке для своей безопасности, — сказал Столтенберг. — В то же время Северной Америке тоже нужна Европа. Европейские союзники предоставляют военные силы мирового класса, обширные разведывательные сети и уникальные дипломатические рычаги, увеличивая мощь Америки».