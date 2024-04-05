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«По приказу голоса в голове»: российского губернатора ранили ножом
На губернатора Мурманской области РФ Андрея Чибиса было совершено нападение с ножом, он был ранен и госпитализирован
«По приказу голоса в голове»: российского губернатора ранили ножом
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис / Фото: https://t.me/andrey_chibis / Others
5 апреля 2024 г.

Вечером в четверг на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено покушение в городе Апатиты. Чибис получил ножевое ранение в живот и был госпитализирован.

Во время атаки нападавший не предъявлял никаких требований и не выкрикивал лозунгов. Охранник, являющийся сотрудником Росгвардии, незамедлительно среагировал, применив табельное оружие для задержания злоумышленника. О ранении нападавшего позже сообщили в Следственном комитете РФ.

5 апреля утром было опубликовано видеообращение Чибиса из больницы, где губернатор поблагодарил медиков.

«Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой, только вперед», — сказал Чибис.

Следственный комитет сообщил, что напавший мужчина был задержан и допрошен. По данным ведомства, задержанный мотивировал свой поступок антипатией к губернатору, несмотря на отсутствие личного знакомства с ним.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности по статье 115 Уголовного кодекса РФ за причинение легкого вреда здоровью.

Следственный комитет не раскрыл имя нападавшего, однако, согласно публикациям в «Коммерсанте» и различных телеграм-каналах, нападавшим является 42-летний Александр Быданов из Апатитов. Он объяснил свои действия приказом «голоса в голове».

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», Быданов работал монтером пути на Российских железных дорогах (РЖД). В ходе задержания он получил ранение в ногу из огнестрельного оружия. Следственный комитет подтвердил, что задержанному была оказана необходимая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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