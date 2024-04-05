МВД Узбекистана сообщило, что на фоне участившихся терактов в различных странах мира некоторые граждане Узбекистана и прилегающих государств стали получать сообщения с предложением заминировать общественные места. В том числе торгово-развлекательные центры, школы и другие точки, где обычно собирается большое количество людей. Тем, кто согласится на теракт обещано денежное вознаграждение.

«Чаще всего провокационные сообщения отправляются через мессенджер Telegram. Неизвестные обещают заплатить различные денежные суммы, обеспечить оружием и прислать план действий, при этом на отказы провокаторы, как правило, не реагируют. Самое страшное в том, что злоумышленники чаще всего пишут детям. В ряде указанных стран фиксируются случаи запугивания тем, что якобы знают все данные о ребенке. У провокаторов нет фотографий и скрыты номера», — сообщает узбекское ведомство.

МВД Узбекистана настоятельно рекомендовало гражданам в случае получения сообщений с предложением организации террористических актов сохранять спокойствие и не распространять такую информацию среди общественности, друзей или в социальных сетях. Вместо этого гражданам следует немедленно обращаться в правоохранительные органы, позвонив по номеру экстренной службы 102.

«Запомните, что мошенники делают это, чтобы вызвать панику среди общественности! А правоохранительные органы республики делают все в рамках своей компетенции, чтобы нейтрализовать любые угрозы безопасности», — подчеркнули в МВД.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил усилить в республике меры по охране общественного порядка и предотвращению возможных терактов.

В администрации президента отметили, что в настоящий момент «нарастают новые угрозы и риски общественной безопасности». Президент дал поручение подготовить законопроект о сотрудничестве в сфере безопасности правоохранительных органов с представителями бизнеса и институтами гражданского общества.