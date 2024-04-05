Национальный научный центр Украины «Харьковский физико-технический институт» сообщил о потере внешнего электроснабжения ядерной подкритической установки «Источники нейтронов» 4 апреля в 08:30. По информации института, отключение электроэнергии произошло в результате российской атаки.

В сообщении центра уточняется, что, несмотря на потерю внешнего электроснабжения, угрозы для окружающей среды и людей отсутствуют. Система аварийного энергообеспечения активировалась и функционирует должным образом, с включением аварийных дизель-генераторов. Радиационная обстановка на территории ядерной установки находится в пределах нормативных значений.

Установка «Источник нейтронов» представляет собой подкритический реактор, управляемый с помощью ускорителя, который используется в качестве мощного источника нейтронов.

Эта разработка применяется в широком спектре научных и прикладных исследований в различных областях, включая ядерную физику, радиационное материаловедение, биологию и химию. Кроме того, установка используется для производства радиоизотопов, необходимых в медицине.

«Источник нейтронов» является единственной в мире научной ядерной подкритической установкой такого типа. На территории научного центра также хранятся ядерные материалы.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину объекты научного центра в Харькове не раз подвергались обстрелам со стороны российских военных.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, один из дронов ударил по 14-этажному жилому дому, в результате чего были уничтожены несколько квартир, погиб один человек. В ходе повторной атаки на другой жилой дом погибли трое спасателей, что увеличило общее число жертв до четырех человек, еще 12 получили ранения.