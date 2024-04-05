ТУРЦИЯ
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Турция призвала НАТО не сотрудничать с террористами
Министр иностранных дел Хакан Фидан на встрече в штаб-квартире НАТО подчеркнул необходимость полной поддержки Турции в борьбе с терроризмом и отказа от сотрудничества с террористическими группировками
Турция призвала НАТО не сотрудничать с террористами
Хакан Фидан / Фото: АА / Others
5 апреля 2024 г.

Глава МИД Турции Хакан Фидан, находясь в Брюсселе на двухдневной встрече министров иностранных дел стран - членов НАТО, провел ряд встреч и сделал важные заявления для прессы. В частности, он провел переговоры с американским коллегой Блинкеном.

Фидан еще раз подчеркнул решимость Анкары в борьбе с терроризмом. «Мы особо отметили, что страны-члены НАТО должны полностью и безоговорочно поддерживать Турцию в борьбе с терроризмом, быть на стороне Турции в этой борьбе; подчеркнули, что некоторые страны-члены НАТО, как и в случае с Сирией, не должны сотрудничать с террористическими организациями даже под маской «временных» мер. Мы выразили мнение, что это резко противоречит духу альянса НАТО», — заявил турецкий министр.

После саммита Фидан встретился с турецкими журналистами. Он коснулся темы атак сторонников PKK на подданных и официальные представительства Турции в Европе. «Для них печально, что террористическая организация, которую они игнорировали годами, теперь сеет террор на их улицах. Я вижу, что у властей в Европе растет понимание к этому вопросу. Это отрадно. Я вижу, что постепенно снижается снисходительность к PKK, что важно», — заявил глава турецкой дипломатии.

Министр также передал союзникам, что необходимо отменить ограничения в оборонной промышленности для Турции. «Это один из вопросов, на котором мы постоянно настаиваем», — подчеркнул он.

Ожидается, что бывший премьер Нидерландов Марк Рютте, являющийся кандидатом на пост генсека НАТО, вскоре посетит Анкару. А в 2025 году неформальная встреча глав МИД стран - членов альянса состоится в Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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