С февраля текущего года частная военная компания «Вагнер» под управлением нового командира Антона Елизарова активизировала процесс вербовки наемников для участия в операциях в странах Африки. Официальный телеграм-канал ЧВК «Вагнер», связанный с трудоустройством, опубликовал примерно двадцать объявлений о наборе за последний месяц.

В марте 2023 года ЧВК «Вагнер» временно приостановила вербовку наемников для миссий в Африке, чтобы сосредоточить усилия на формировании групп для участия в войне против Украины.

После перерыва ЧВК «Вагнер» возобновила набор бойцов, на этот раз для участия в военных операциях в Мали. Информация в телеграм-каналах и чатах, ассоциированных с ЧВК «Вагнер», указывает на активизацию вербовочной кампании.

В феврале сообщалось, что полковник Ассими Гоита, де-факто управляющий Мали, продлил договоренности с «Вагнером» относительно их присутствия и деятельности в стране.

Согласно информации, полученной изданием «Вёрстка», из новобранцев формируются штурмовые отряды, а часть наемников направляется в подразделения, занимающиеся управлением беспилотниками. Вербовка осуществляется не только среди граждан России, но и среди жителей Беларуси.

По данным издания организаторы набора ищут мужчин в возрасте от 22 до 50 лет. Кандидатам обещают контракт на срок от шести месяцев, заработную плату от 240 тыс. рублей в месяц и страхование жизни. Уточняется, что аналогичные условия были предложены и тем, кто выражал желание участвовать в боевых действиях в Украине.

Корреспондент «Вёрстки», притворившись потенциальным наемником ЧВК «Вагнер», связался с рекрутером под позывным «Серг».

«По документам, если какие-то справки будут долго делаться, пиши мне, мы решим все. В идеале в две недели уложиться, планируем следующую группу отправить в середине апреля. Ты готовишь весь пакет документов и сообщаешь мне, я тебе сообщаю точку, когда прибыть к борту», — пояснил «Серг».

Еще один рекрутер «Фрейзер» отметил высокий интерес к участию в операциях в Африке в отличие от боевых действий в Украине.

«Уже не хотят в Украину ехать двухсотиться. А в Африке рисков таких нет. Да и погода повеселее», — сказал наемник.