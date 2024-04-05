Йенс Столтенберг на мероприятиях в честь 75-летия альянса заявил, что НАТО привержено уделять основное внимание защите Европы и Северной Америки. Потому блок не планирует расширять сферу своей деятельности за пределы этих регионов.

«У нас нет намерения превращать НАТО в глобальную организацию. НАТО по-прежнему опирается на свой альянс в Северной Америке и Европе», — подчеркнул Столтенберг. При этом, по его словам, «Европа нуждается в Северной Америке для своей безопасности‎»‎.

«‎В то же время Северной Америке также нужна Европа. Европейские союзники предоставляют вооруженные силы мирового класса, обширные разведывательные сети и уникальные дипломатические рычаги воздействия, умножая мощь Америки», — подчеркнул генсек.

Политик отметил: главной целью НАТО остается региональная безопасность, в частности, это касается защиты Северной Атлантики — это заложено в самом названии альянса. При этом блок признает влияние глобальной повестки на ситуацию в регионе, потому эти вопросы также учитываются.

На мероприятиях в честь юбилея альянса также говорили о будущем вступлении Украины в НАТО. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Киев в какой-то момент станет полноправным членом блока. «Украина станет членом НАТО. Наша цель на саммите — помочь построить мост к этому членству», — отметил Блинкен. При этом он уточнил: поддержка Украины среди государств НАТО остается «твердой как скала».

Однако, как выяснила газета Washington Post, вряд ли тема вступления Украины в НАТО будет подниматься на предстоящем саммите альянса летом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече в Брюсселе попросил у западных союзников дополнительные системы противовоздушной обороны. По его словам, члены НАТО согласовали новый пакет помощи.

«Страны-союзники проведут работу по распределению и выявлению этих дополнительных систем противовоздушной обороны, чтобы доставить их в Украину и помочь защитить наше небо», — отметил Кулеба.

Столтенберг также предложил начать координацию, чтобы играть более активную роль в распределении военной помощи Украине. Кроме того, НАТО подготовится к тому, чтобы гарантировать выделение помощи Киеву даже в экстренном случае — например, если Дональд Трамп будет переизбран президентом США в ноябре.