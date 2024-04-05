Израиль сообщил, что одобрил открытие двух гуманитарных маршрутов для доставки помощи в Газу. КПП «Бейт Ханун» («Эрец») на севере Газы будет временно открыт впервые с начала войны. Также для приема гуманитарных грузов будет открыт порт Ашдод. Кроме того, Тель-Авив одобрил увеличение поставок через КПП «Керем Абу Салим» («Керем-Шалом»).

Решение открыть новые гуманитарные пути произошло через несколько часов после того, как Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля, чтобы осудить убийство семи волонтеров World Conflict Kitchen (WCK).

Как отмечает CNN, Байден был «в ярости», когда ему сообщили об израильском ударе по сотрудникам гуманитарной миссии, в результате которого погибли иностранные волонтеры.

Во время телефонного разговора Байден предупредил Биньямина Нетаньяху, что Израиль обязан предпринять шаги для предотвращения вреда гражданскому населению в Газе. Иначе, пригрозил президент, США сократят объемы поддержки. Байден, по сути, поставил израильскому правительству ультиматум — предпринять конкретные шаги, чтобы сократить страдания населения в Газе и обеспечить безопасность сотрудников гуманитарных организаций, или США изменят свою политику и откажутся от поддержки Израиля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 апреля также заявил, что произойдет кардинальное изменение американской политики, если Израиль не пойдет на изменения. Это стало самой громкой критикой Тель-Авива со стороны США с начала войны в Газе. Впервые Вашингтон попытался использовать американскую помощь, чтобы повлиять на ход конфликта.

Конвой WCK был поражен израильским авиаударом 1 апреля. Волонтеры заранее согласовали маршрут с армией Израиля, а также нарисовали опознавательные знаки на крышах автомобилей. Колонна двигалась по заранее обозначенному израильскими военными прибрежному маршруту помощи сразу после того, как волонтеры выгрузили более 100 тонн продовольствия с баржи на склад в Дейр-эль-Балахе. Однако это не спасло конвой от израильских ракет: дрон атаковал все три автомобиля колонны, один за одним, передает газета «Гаарец» со ссылкой на свои источники.

Решение открыть переход через северную границу Израиля с Газой в Эреце особенно важно, учитывая, что в ноябре глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что «больше не будет контактов между Израилем и Газой».