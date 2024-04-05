Германия готовится к реформированию вооруженных сил, которое обещает стать самым масштабным изменением за последние 35 лет. В числе планируемых реформ — возрождение обязательной военной службы, а также реструктуризация вооруженных сил, чтобы лучше соответствовать стандартам НАТО.

Как пишет газета Financial Times (FT), действующая разветвленная структура бундесвера (вооруженных сил ФРГ) не позволяет ему эффективно реагировать на стратегические вызовы, в частности, со стороны Москвы. Бундесвер насчитывает 182 тыс. военнослужащих мужчин и женщин, однако ему недостает координации.

По словам Писториуса, реформы позволят военным принимать «быстрые решения» и обеспечат более четкое и прямое взаимодействие между немецкими министрами и союзниками по НАТО с военным командованием.

На мероприятиях в честь 75-летия НАТО министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что подписал приказ о реорганизации вооруженных сил Германии сверху донизу. «Это знаковая реформа. Наша цель — перестроить бундесвер таким образом, чтобы он был наилучшим образом подготовлен к обороне, к войне.

Ни у кого не должно быть идеи нападать на территорию НАТО — это то, что мы хотим донести», — подчеркнул политик. Эти меры стали частью анонсированного в марте 2022 года «поворотного момента» или Zeitenwende. Он предполагает кардинальные изменения в немецкой политике безопасности и отказ от сотрудничества с Россией, в частности, отказа от закупки углеводородов.

По словам Писториуса, в ходе реформы будет создано единое оперативное командование. Оно будет координировать четыре рода вооруженных сил — наземные, воздушные, морские, а также кибервойска. Впервые киберсфера признана равной трем традиционным родам войск.

Военным чиновникам, разрабатывающим реформы, дано полгода на их реализацию в бундесвере. Ключевое требование Писториуса — бундесвер должен быть готов к восстановлению обязательной военной службы в ФРГ. Призыв в Германии отменили в 2011 году, заменив обязательную службу контрактной.

В ближайшие недели Минобороны представит модель призыва для молодых людей. Как пишет FT, вероятнее всего в Германии реализуют «скандинавскую модель», в которой любая военная служба фактически будет добровольной и гендерно нейтральной, как в таких странах, как Швеция. Новый подход Берлина уже привел к значительному увеличению расходов Германии на оборону. В этом году ФРГ впервые за десятилетия готовится выполнить цель НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону.