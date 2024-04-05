Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал лидеров ЕС пересмотреть связи с Израилем, чтобы определить, стоит ли продолжать стратегические отношения. По словам политика, если Еврокомиссия установит, что Тель-Авив нарушал гуманитарные права в ходе войны в секторе Газа, это станет основанием для полного пересмотра отношений с Израилем.

В феврале Санчес и премьер Ирландии обратились в Еврокомиссию с просьбой срочно рассмотреть вопрос о соблюдении Израилем обязательств в области прав человека в Газе. «Есть возможность для обсуждения в Европейском совете, чтобы понять, будем ли мы продолжать эти стратегические отношения [с Израилем] или нет. Но для этого нам сначала нужно получить оценку Европейской комиссии», — отметил Санчес.

Премьер Испании также призвал обеспечить постоянное прекращение огня в секторе Газа. Кроме того, по его словам необходимо международное признание Палестины как суверенного государства с полноправным членством в ООН. Испания готова признать Палестину в самое ближайшее время, подчеркнул политик.

В прошлом месяце Испания, Ирландия, Мальта и Словения объявили, что будут работать над признанием палестинского государства. Аналогично выступили и США, заявившие о необходимости создания независимой Палестины.

Израиль выступил против и осудил решение европейских государств и США. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что признание Палестины будет «наградой за терроризм». Политик неоднократно выступал против создания палестинского государства, мотивируя это тем, что это может «навредить безопасности» Израиля.

С 1988 года 139 из 193 государств — членов ООН признали независимость Палестины. Большинство признали ее в границах 1967 года со столицей в оккупированном Восточном Иерусалиме, как указано в резолюциях ООН.