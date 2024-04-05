ПОЛИТИКА
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Американцы провели ифтар напротив Белого дома в поддержку Газы
Жители США собрались на ифтар в парке Лафайет напротив Белого дома в знак солидарности с Газой. Более 100 человек разговлялись, сидя на земле, делясь друг с другом едой, которую каждый принес с собой. Израиль уже полгода, не прекращая, бомбит Газу. За это время погибли более 33 тыс. палестинцев, около 76 тыс. получили ранения. #trtнарусском #палестина #ифтар #сша #солидарность #белыйдом #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #гумпомощь #помощь #голод #еда #trtrussian
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5 апреля 2024 г.
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