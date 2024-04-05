Власти Венесуэлы де-юре узаконили аннексию 2/3 соседней Гайаны. Президент Николас Мадуро подписал указ о признании итогов недавнего референдума, на котором жители Венесуэлы высказались за аннексию провинции Эссекибо.

Текст закона пока не обнародован. Однако, как пишут венесуэльские СМИ, он закрепляет территориальные претензии Каракаса.

«Решение, принятое венесуэльцами на консультативном референдуме, будет выполнено во всех его частях, и с помощью этого закона мы продолжим защиту Венесуэлы на международных площадках», — подчеркнул Мадуро на церемонии подписания закона.

МИД Гайаны немедленно отреагировало на решение Венесуэлы и пообещало не уступать свою территорию. В ведомстве назвали политику Каракаса «вопиющим нарушением самых фундаментальных принципов международного права».

«Если Венесуэла хочет оспорить право собственности на рассматриваемую территорию, подходящий форум для этого — Международный суд ООН», — уточнили в МИД Гайаны.

В начале декабря власти Венесуэлы провели референдум, чтобы подкрепить претензии на богатый нефтью и минералами регион соседней Гайаны. Каракас утверждает, что регион «был украден», когда в XIX веке проводили границу.

Пока неясно, как именно венесуэльские власти намерены реализовать идею присоединения Эссекибо. При этом в январе Гайана сообщала о том, что венесуэльские военные начали учения в непосредственной близости к спорному региону. Гайана и Венесуэла враждуют из-за Эссекибо на протяжении десятилетий. Напряженность усилилась после того, как в 2015 году у побережья Гайаны были обнаружены огромные залежи нефти в морских районах, пересекающих спорную территорию.