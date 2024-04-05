Администрация президента США объявила о своих планах предложить резолюцию Совету Безопасности ООН, которая будет нацелена на запрет размещения ядерного оружия в космическом пространстве. Резолюцию вынесут на голосование в начале следующей недели. Об этом заявил координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

Представитель Белого дома выразил уверенность в том, что голосование по резолюции должно пройти гладко, так как существующий «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела», подписанный в 1967 году, уже содержит запрет на размещение в космосе ядерного оружия или любого другого вида оружия массового поражения. Согласно этому договору, более 130 стран, включая таких ключевых игроков, как Россия и Китай, обязались не размещать подобное оружие на орбите.

Кирби также подчеркнул, что президент России Владимир Путин говорил, что Москва не планирует размещать ядерное оружие в космосе.

«Поэтому мы с нетерпением ожидаем, что Россия проголосует за эту резолюцию. Не должно быть причин, почему бы этого не сделать. А если нет, то я считаю, это должно вызвать определенные действительно законные вопросы к Путину о том, каковы его истинные намерения», – отметил американский представитель.

Ранее США проводили конфиденциальные переговоры с Россией, выражая свою озабоченность по поводу возможности развертывания Москвой нового типа ядерного оружия в космосе. Такое оружие, по мнению США, могло бы нанести значительный ущерб, потенциально выведя из строя множество спутников.

В дополнение к этому, США официально проинформировали Конгресс и своих союзников в Европе о новых разведданных, касающихся российского ядерного потенциала в космосе, который может представлять собой угрозу на международном уровне. Эти данные указывают на возможное наращивание Россией своих космических и спутниковых военных возможностей.