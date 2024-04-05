Градоначальник британской столицы Садик Хан заявил, что продажи британского оружия Израилю «должны прекратиться».

Мэр Лондона стал самым высокопоставленным политиком королевства, призвавшим консервативное правительство во главе с премьером Риши Сунаком пересмотреть политику в отношении Израиля.

Комментарии Садика Хана прозвучали на фоне призывов других высокопоставленных лейбористов принять меры после того, как израильские военные убили сотрудников гуманитарной организации World Conflict Kitchen (WCK).

Всего более 50 депутатов от лейбористов потребовали прекращения продажи оружия Тель-Авиву — это четверть от общего числа членов партии в Палате общин.

Хан отметил, что был «встревожен» нападением Израиля на колонну гуманитарной помощи. К его призыву присоединились и другие представители Лейбористской партии, в частности, Маргарет Беккет, занимавшая пост министра иностранных дел при премьер-министре Тони Блэре.

Политик заявила: министрам Великобритании следует очень серьезно подумать о прекращении продажи оружия Израилю, если выяснится, что Тель-Авив использовал его для нападения на мирных жителей в Газе.

«Если окажется, что оружие, проданное Великобританией, может быть использовано для нападения на гуманитарные миссии, подобное тому, что произошло 1 апреля, в результате которого были убиты британцы, то поддержку следует пересмотреть»‎, — подчеркнула Беккет.

Чарли Фалконер, член парламента от лейбористов и министр юстиции эпохи Блэра, заявил, что «абсолютно необходимо», чтобы правительство Сунака публично изложило свою правовую позицию, объяснив, почему оно до сих пор не останавливает продажу оружия Израилю.

«Правительству следует приостановить все продажи оружия Израилю. Я думаю, мы должны призвать к ответу правительство Израиля», — заключил Садик Хан.