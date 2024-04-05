Минобороны ФРГ обвинило спецслужбы РФ в серии нарушений системы геопозиционирования GPS в Балтийском регионе. Источник сбоев находился в Калининградской области, уточнили в ведомстве.

«Постоянные нарушения в работе глобальной навигационной спутниковой системы, весьма вероятно, имеют российское происхождение и основаны на нарушениях в электромагнитном спектре, в том числе происходящих в Калининградской области», — сообщили в министерстве.

При этом в ведомстве не предоставили подробности о том, как Берлин сделал свою оценку или о точном характере сбоев в работе GPS, сославшись на «соображения военной безопасности».

В прошлом месяце агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия заглушила спутниковый сигнал на самолете, которым пользовался министр обороны Великобритании Грант Шеппс, когда он пролетал вблизи Калининградской области.

Европейские авиакомпании выразили обеспокоенность по поводу участившихся помех в работе GPS, связанных с конфликтами в Украине и на Ближнем Востоке. Создание помех для сигналов геопозиционирования может иметь разрушительные последствия для коммерческих авиалайнеров, уточнили в отрасли.

В январе Минобороны Эстонии также обвинило РФ в создании помех спутниковым сигналам, которыми пользуются авиакомпании, смартфоны и системы вооружения в Восточной Европе.

Командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что помехи спутниковым навигационным системам в Балтийском регионе усилились с прошлого года. С начала 2024 года особый всплеск помех был зарегистрирован в области, простирающейся от Финляндии до Польши и до региона Черного моря. У России есть опыт создания помех сигналам GPS в Северной Европе, и она способна использовать различные средства радиоэлектронной борьбы, отметил военачальник.

Кремль также глушит GPS сигналы в центре Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы предотвратить возможные атаки беспилотников со стороны Украины.