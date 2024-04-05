Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что Запад пытается превратить Армению в «вооруженный форпост на Южном Кавказе». «Антиазербайджанские заявления Европарламента, Совета Европы <...> попытки превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе в будущем приведут к очень большим негативным последствиям», — заявил он.

Алиев упомянул, что Азербайджан уже «выступил с заявлениями, чтобы предупредить <...> партнеров в США и Европе» по этому поводу. Его слова прозвучали на фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон планирует предоставить Армении помощь на сумму более $65 млн «для укрепления ее экономической и политической устойчивости».

«США инвестируют в усилия премьер-министра [Армении Никола Пашиняна] по управлению страной и проведению экономических реформ», — отметил Блинкен, добавив, что это на 50% больше, чем помощь два года назад.

Ранее Турция также раскритиковала предстоящую трехстороннюю встречу Армении, ЕС и США, предупредив, что «инициатива, исключающая Азербайджан, <...> приведет к превращению Южного Кавказа в арену геополитического соперничества».