Американский военнослужащий объявил голодовку в поддержку Газы

26-летний военнослужащий США объявил голодовку в знак протеста против безоговорочной поддержки президента Байдена военной агрессии Израиля в секторе Газа. Ларри Хеберт, который служит на американской базе в Испании и мог быть причастен к отправке оружия в Израиль, специально взял отпуск, чтобы выразить протест перед Белым домом. В интервью TRT World он рассказал, что ему теперь может грозить тюрьма за активную поддержку Газы. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #военный #солидарность #испания #протест #белыйдом #trtrussian