ПОЛИТИКА
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Американский военнослужащий объявил голодовку в поддержку Газы
26-летний военнослужащий США объявил голодовку в знак протеста против безоговорочной поддержки президента Байдена военной агрессии Израиля в секторе Газа. Ларри Хеберт, который служит на американской базе в Испании и мог быть причастен к отправке оружия в Израиль, специально взял отпуск, чтобы выразить протест перед Белым домом. В интервью TRT World он рассказал, что ему теперь может грозить тюрьма за активную поддержку Газы. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #военный #солидарность #испания #протест #белыйдом #trtrussian
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5 апреля 2024 г.
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