Красный Крест призывает Израиль не убивать работников гуманитарных организаций

С начала израильской агрессии в секторе Газа были убиты 15 работников Палестинского общества Красного Креста. Об этом говорится в специальном обращении ПОКК в связи с израильским авиаударом по колонне благотворительной организации World Central Kitchen (WCK). Представитель Красного Креста потребовала обеспечить защиту членам гуманитарных организаций и медицинскому персоналу. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #красныйкрест #солидарность #голод #геноцид #WorldCentralKitchen #trtrussian