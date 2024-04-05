5 апреля 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Во что превратились улицы Газы спустя полгода войны
Еще полгода назад этот небольшой и бедный эксклав был густонаселенным и полным жизни… Журналисты проехались на велосипеде по разрушенным улицам Газы, чтобы увидеть, во что израильская агрессия превратила сектор за полгода непрекращающихся бомбардировок. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #красныйкрест #солидарность #голод #геноцид #WorldCentralKitchen #trtrussian
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