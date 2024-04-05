Сотни ультраправых экстремистов, включая членов группировки «Рейхсбюргер», в начале прошлого года все еще владели лицензией на оружие. Об этом сообщили в пятницу немецкие СМИ.

По состоянию на 31 декабря 2022 года 1051 участников экстремистских сообществ, в том числе около 400 участников группы «Рейхсбюргер», имели разрешение на владение хотя бы одним видом оружия. Об этом сообщила редакция RedaktionsNetzwerk Deutschland, ссылаясь на ответ МВД на парламентский запрос Левой партии. Годом ранее лицензиями на оружие обладали 1561 экстремист, около 500 участников «Рейхсбюргер».

Ультраправая группа «Рейхсбюргер» утверждает, что по-прежнему поддерживают суверенитет Германского рейха, существовавшего с 1871 года до смерти Адольфа Гитлера в апреле 1945 года. Группа не признает власть современного ФРГ.

Публикация статистики произошла спустя несколько дней после того, как глава внутренней разведки (BfV) Томас Хальденванг предупредил о росте числа экстремистов правого толка в Германии.

«Нужны не декларации, а конкретные действия властей против нацистов», - сказала Мартина Реннер, депутат от Левой партии в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

По ее словам, опасно, что немецкое правительство «не продвигается с надлежащими мерами в области права владения оружием» и рискует потерпеть неудачу в этом направлении.

Глава МВД Нэнси Фезер, социал-демократ из партии Олафа Шольца, объявила о намерении ужесточить законы о владении огнестрельным оружием. Она выступает за запрет полуавтоматического оружия и обязательные лицензии на арбалеты. Предлагается также аннулировать лицензии на владение оружием у граждан, которые состоят в организациях, признанных органами госбезопасности экстремистскими.