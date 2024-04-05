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Грядет новая старая война?
Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций своих войск у границ с Арменией
Грядет новая старая война?
Грядет новая старая война? / Photo: Reuters
5 апреля 2024 г.

Минобороны Азербайджана сообщило, что около 5 часов вечера в пятницу азербайджанские войска подверглись обстрелу из стрелкового оружия. Это произошло между населенными пунктами Мунджуглу Товузского района и Чинарлы Бердского района.

Также ведомство сообщило, что примерно с 3 до 5 часов пополудни формирования ВС Армении предприняли попытку инженерного усовершенствования траншеи перед позициями азербайджанских войск. Это произошло в направлении нескольких населенных пунктов Товузского района — Гаджалы, Агбулаг, Агдам, Гаралар и Кёхне Гышлаг. Сообщалось, что целью этих действий была подготовка почвы для провокаций.

В результате действий, предпринятых ВС Азербайджана, эти работы были прекращены.

В эту же пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучивал обеспокоенность в связи с попытками западных партнеров Армении превратить последнюю в «вооруженный форпост на Южном Кавказе».

В начале недели Минобороны Азербайджана сообщало о новой военной активности Армении в пограничных зонах. Как передавало ведомство, армянские войска начали установку артиллерийских комплексов и другого тяжелого вооружения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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