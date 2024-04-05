В пятницу утром вблизи Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщила Геологическая служба США. Эпицентр находился в 64 км от Нью-Йорка и произошел около 10 утра по местному времени. Очевидцы сообщают, что землетрясение ощущалось «как сильный грохот, который длился около 30 секунд».

Губернаторы Нью-Йорка и Нью-Джерси опубликовали в X сообщения о принятии экстренных мер. Официальный аккаунт офиса мэра Нью-Йорка Эрика Адамса написал в Х, что сообщений о «серьезных последствиях» не поступало, а глава города уведомлен о ситуации. Подробности ущерба, нанесенного городу и прилегающей агломерации пока не уточняются. Экстренные службы оценивают последствия.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило авиакомпаниям, что из-за землетрясения рейсы в аэропорты Нью-Йорка могут быть задержаны до полудня, а задержки составят 30-45 минут. Некоторые рейсы, направлявшиеся в Нью-Йорк, были перенаправлены в другие аэропорты, по данным сайта FlightAware.

«Операции воздушного движения возобновляются настолько скоро, насколько это возможно», - заявили в FAA.

Последнее землетрясение в регионе, сравнимое по мощности, было зафиксировано почти 40 лет назад — тогда магнитуда достигла 5,1 баллов.