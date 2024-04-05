В ходе успешной операции турецким спецслужбам удалось захватить Ипек Демир, известную также под кодовым именем «Чавре Гевер».

Чавре Гевер является одной из высокопоставленных членов запрещенной в Турции PKK и ее сирийских ответвлений. По данным источников в турецких силовых структурах, Гевер присоединилась к PKK в 2010 году в провинции Хаккари на юго-востоке Турции. Около семи лет она вела террористическую деятельность в горных районах Заб, Хакурк, Авашин и Синджар. В 2017 году террористка была переведена руководством PKK в Сирию.

Чавре Гевер была доставлена в Турцию для дальнейшего расследования ее причастности к терактам и другим преступлениям.

Анкара многократно заявляла о решимости положить конец террористической угрозе в приграничных районах. В частности, президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Турция не допустит появления террористического государства у своих границ, пообещав в скором времени контролировать всю границу с Ираком и завершить начатое в Сирии.