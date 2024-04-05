ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
MİT доставила террориста в Турцию
Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела успешную операцию по захвату Ипек Демир - одного из руководителей террористической группировки PKK/KCK-PYD/YPG в сирийском городе Айн-эль-Араб
MİT доставила террориста в Турцию
«Чавре Гевер» / Others
5 апреля 2024 г.

В ходе успешной операции турецким спецслужбам удалось захватить Ипек Демир, известную также под кодовым именем «Чавре Гевер».

Чавре Гевер является одной из высокопоставленных членов запрещенной в Турции PKK и ее сирийских ответвлений. По данным источников в турецких силовых структурах, Гевер присоединилась к PKK в 2010 году в провинции Хаккари на юго-востоке Турции. Около семи лет она вела террористическую деятельность в горных районах Заб, Хакурк, Авашин и Синджар. В 2017 году террористка была переведена руководством PKK в Сирию.

Чавре Гевер была доставлена в Турцию для дальнейшего расследования ее причастности к терактам и другим преступлениям.

Анкара многократно заявляла о решимости положить конец террористической угрозе в приграничных районах. В частности, президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Турция не допустит появления террористического государства у своих границ, пообещав в скором времени контролировать всю границу с Ираком и завершить начатое в Сирии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us