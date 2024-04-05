Заместитель руководителя администрации президента Ирана Мохаммад Джамшиди рассказал, что США в письменном послании попросили Иран «не наносить удары по американским объектам».

По его словам, Тегеран предупредил Вашингтон, чтобы тот «не попал в ловушку Нетаньяху» и «держался подальше, чтобы не пострадать».

Эта переписка произошла на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли два иранских генерала и пять офицеров.

Главнокомандующий Революционой гвардии Ирана генерал Хоссейн Салами во время похорон заявил, что «ни одно действие против Ирана не останется без ответа», пообещав отомстить Израилю.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи также пригрозил, что Тегеран «заставит Израиль раскаяться» за этот удар.

Накануне спецслужбы США предупредили Израиль о возможной атаке Ирана в течение 48 часов с применением беспилотников и ракет. В связи с напряженной ситуацией израильская армия объявила о повышенной боеготовности на всех фронтах.