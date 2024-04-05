В результате паводка в городе Орск — втором по величине городе Оренбургской области — прорвало дамбу. Об этом передают российские новостные агентства со ссылкой на местные экстренные службы. Ранее в этот же день местные СМИ давали сообщения о возросшей угрозе прорыва дамбы.

«В Орске из-за порыва дамбы усилена группировка спасателей МЧС РФ. В превентивных целях проводится подворовый обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения», - говорится в сообщении Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

Сообщалось об экстренной эвакуации жителей затопленных частей Орска и примыкающих к нему населенных пунктов. Агентство ТАСС сообщало о порядка 4 тыс. частных домов, которые попали в зону затопления. Там могут проживать до 10 тыс. человек.

«Прорыв дамбы угрожает в первую очередь частному сектору», — ответили ТАСС представители экстренных служб региона.

Местное издание «Урал56.ру» пишет, что в зону эвакуации попал полностью весь Старый город Орска. В качестве мест временного размещения властями были определены несколько зданий школ, сообщает региональное СМИ.

В социальных сетях распространяются видео, где видны автомобильные пробки со стороны Старого города. В городе звучат сирены.

В Орске проживают около 200 тыс. человек.