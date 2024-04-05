Компания Tesla отказалась от выпуска бюджетной модели автомобиля. Об этом стало известно агентству Reuters от источников, знакомых с ситуацией. Инвесторы рассчитывали, что эта модель позволит компании выйти на массовый рынок. При этом автопроизводитель продолжит разработку беспилотных такси на базе этой модели.

Руководитель Tesla Илон Маск говорил, что одним из приоритетов компании является создание электромобилей, доступных для широкого круга покупателей. Согласно первому бизнес-плану, представленному еще в 2006 году, компания планировала сначала производить роскошные модели, а затем использовать прибыль для финансирования «недорогого семейного автомобиля». Маск, согласно материалам Reuters, еще в январе сообщал о планах запустить производство бюджетной модели на заводе в Техасе во второй половине 2025 года.

Самый доступный автомобиль Tesla, седан Model 3, продается в США по цене около 39 тыс. долларов. Цена бюджетной модели, которую, как сообщается, могли назвать Model 2, должна была начинаться от приблизительно 25 тыс. долларов.

По словам двух источников, решение Tesla об отказе от Model 2 было озвучено на собрании сотрудников компании в конце февраля. Решение связывают с условиями жесткой конкуренции, которым способствует «наводнение рынка электромобилей» машинами китайского производства, цена которых начинается от 10 тыс. долларов.

Промедление Tesla с реализацией «народного» автомобиля, приведшее к отказу от проекта, связывают с большой нагрузкой, связанной с постоянным расширением бизнес-империи Маска. Tesla в последние годы занималась разработкой экспериментального электрического пикапа Cybertruck. Кроме того, в число проектов Маска входят разработчик нейрочипов Neuralink, производитель космических ракет SpaceX и медиаплатформа Х (прежде известная как Twitter).

В 2020 году Илон Маск заявлял, что к 2030 году Tesla стремится продавать 20 млн автомобилей в год. После отказа от Model 2 неясно, планирует ли компания достичь этой цели.