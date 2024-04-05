МИД РФ расценил встречу Армения - США - ЕС, состоявшуюся 5 апреля, как намерение Запада «превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе». Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

По мнению Москвы, США и ЕС добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывода российской военной базы и пограничников.

«Обещанные Армении объемы грантовой поддержки не идут ни в какое сравнение с многомиллиардными выгодами, которые она продолжает получать от взаимодействия с Москвой», — говорится в заявлении.

МИД призвал Ереван «не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути». Вместе с тем МИД подчеркнул, что российские власти намерены «всесторонне углублять и расширять отношения с Арменией» и готовы содействовать установлению мира между Арменией и Азербайджаном.

Заявление последовало за сегодняшней встречей премьер-министра Армении с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе, которую Никол Пашинян охарактеризовал как «отличную». В своей публикации в соцсетях армянский премьер заявил об укреплении сотрудничества с США и ЕС в области экономики и демократии. На брифинге перед встречей ЕС пообещал Еревану €270 млн грантов, а США - $65 млн инвестиций.

Отношения между Москвой и Ереваном обострились после операции Азербайджана в Карабахе в 2023 году, по итогам которой Баку восстановил свою территориальную целостность. После этих событий Пашинян заявил о фактической заморозке участия страны в ОДКБ, посчитав, что организация не выполняла свои функции в конфликте с Азербайджаном.

В начале апреля глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна стремится углублять связи с Евросоюзом и США. «Мы пытаемся обеспечить нашу безопасность и развитие по демократическому пути и институтам, и для этого мы видим, что на Западе есть хорошие партнеры», — пояснил он, назвав США и ЕС нынешними главными партнерами Армении.

14 апреля премьер-министр Пашинян также подтвердил политическую волю правительства углубить отношения с Евросоюзом. Комментируя принятую Европарламентом резолюцию о необходимости тесных связей ЕС и Армении, он заявил: «Это еще один повод обсудить видение будущего Армении. Я должен выразить волю правительства республики и продолжить работу в направлении дальнейшего углубления и развития отношений между Арменией и Евросоюзом».