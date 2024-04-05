Внутрипартийные распри республиканцев, контролирующих Палату представителей США, а также угроза смещения спикера Майка Джонсона с его должности создали давление на него по вопросу дальнейшей задержки рассмотрения долгожданного законопроекта об оказании помощи Украине, Израилю и другим союзникам США. Киев и его союзники из числа республиканцев надеются, что Джонсон представит пакет помощи, который быстро пройдет через его палату и Сенат, контролируемый демократами. Это может случится после возобновления работы законодателей во вторник — после двухнедельных каникул.

Но оппонирующая группа республиканцев требует включения положений о безопасности границ и сокращении расходов для помощи союзникам США. Они хотят, чтобы Джонсон отложил рассмотрение законопроекта. Ультраправая Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии, ярый союзник Дональда Трампа, решительно выступает против помощи Украине. Она заявила в социальных сетях и в интервью о намерении поднять вопрос об отстранении Джонсона с поста спикера.

«Майк Джонсон не работает на республиканцев, он не помогает республиканцам, он даже не слушает республиканцев. Майк Джонсон делает грязную работу за глубинное государство», - заявила Грин на X.

Скорее всего, инициатива не получит поддержки, но, по некоторым данным, ситуация может измениться, если Джонсон предложит проект помощи Украине, который будет поддержан демократами больше, чем республиканцами, и не примет никаких поправок. Однако некоторые предупреждают, что могут потребоваться месяцы, чтобы достичь консенсуса, который получит поддержку большинства республиканцев Джонсона.

«Это может быть отложено», - сказал республиканец Рон Бонджин, бывший высокопоставленный помощник в Палате представителей, добавив, что не удивится, если переговоры затянутся до начала июля.

Прошло почти два месяца с тех пор, как Сенат одобрил компромиссный пакет помощи в размере 95 млрд долларов США, который также включал финансирование Украины. Джонсон до сих пор отказывается выносить этот законопроект на голосование. Ожидается, что у Конгресса США останется несколько недель, прежде чем законодатели переключат свое внимание на президентские выборы. Республиканец Дон Бэкон, отставной генерал ВВС США, заявил, что поддержка его республиканскими коллегами решительных действий по помощи Украине выросла в последние недели.

«У нас нет недель», - сказал Бэкон. «Мы хотим оказаться на правильной стороне истории по этому вопросу».