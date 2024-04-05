Чувствительный удар

В ходе авиационного удара, нанесенного 1 апреля 2024 года израильскими ВВС со стороны Голанских высот, было полностью разрушено консульство Ирана в Дамаске и убиты 7 офицеров Революционной гвардии Ирана, включая двух генералов: Мохаммеда Резу Захеди и Мохаммеда Хади Хаджи Рахими.

В случившемся можно выделить две составляющие.

Первая, политическая, очевидна — речь идет о демонстративном вызове Ирану как государству, так как удар нанесен не на территории ведения боевых действий и не по военному объекту, что легитимизировало бы его в логике войны. В данном случае атаку совершила одна сторона по дипломатическому учреждению другой страны на территории третьего государства. Такой поступок был осужден целым рядом стран, причем не только союзниками Ирана вроде России или Китая, но и странами, имеющими с ним непростые отношения, вроде ОАЭ и Турции.

Однако, помимо Ирана как государства, в данном случае можно говорить о подуровне Революционной гвардии Ирана, который в определенной степени является «государством в государстве» и по которому в данном случае был нанесен удар, сопоставимый с убийством главы этой организации Касема Сулеймани 3 января 2020 года в результате американской атаки на международный аэропорт Багдада. Ведь в данном случае были уничтожены не только опытные и ценные кадры элитной гвардии, но и руководитель одного из важнейших для него направлений (Захеди) с его «правой рукой» (Рахими). Речь идет об условно «ливанском» направлении, которое в данном случае шире границ Ливана как страны и включает в себя координацию деятельности иранских прокси в Ливане и их палестинских союзников, в том числе с использованием Сирии как тыловой базы и потенциально второго фронта (в случае активизации боевых действий в ней).

Убитый по приказу Дональда Трампа Касем Сулеймани ранее в значительной степени курировал то же направление, являющееся наиболее опасным для Израиля, хотя руководил и иными сферами активности Революционной гвардии вроде йеменской и иракской. Кроме того, Захеди в свое время имел отношение и к ядерным разработкам Ирана в военной сфере, за что даже попадал под санкции ООН — еще одна тема, которая теперь может оказаться на повестке дня.

Мотивы Нетаньяху

Если говорить о логике Израиля, то настолько неконвенциональный по меркам классического военного противостояния удар не может не вызывать предположений, что речь идет о военно-политической провокации, призванной вовлечь в нее тех, кто пытается сейчас от Израиля дистанциироваться.

Речь идет в первую очередь о США, охлаждение отношений которых с израильскими властями из-за реакции мира на их действия в Газе стало уже общим местом. В частности, США впервые не стали ветировать в Совете Безопасности ООН фактически антиизраильскую резолюцию, призывающую остановить боевые действия в Газе. Израиль отреагировал на это не только гневным комментарием офиса премьера Нетаньяху, но и отменой запланированного визита правительственной делегации во главе с Роном Демером в Вашингтон.

Что еще хуже для кабинета Нетаньяху, это удививший многих призыв прекратить войну, прозвучавший примерно в то же время из уст Дональда Трампа, чья возможная победа на предстоящих в США президентских выборах является фактически последней надеждой правых сионистов во главе Израиля на возвращение себе безусловной поддержки США. В такой ситуации заявления Трампа о том, что своими действиями в Газе Израиль многих в мире настроил против себя и совершил большую ошибку, выглядят уже как стратегический риск для израильского премьера.

В подобном раскладе, когда Нетаньяху уже по сути нечего терять, пойти на еще большее обострение ситуации может быть вполне рациональной линией поведения. И расчет тут может быть на то, что Иран ответит на такое демонстративное унижение вступлением в войну или масштабными ударами по израильским, а еще лучше американским объектам, что вынудило бы США вернуться к активной поддержке своего впавшего в немилость союзника.

Однако не отказывая в обоснованности подобным предположениям, в данном случае не стоит сбрасывать со счетов и логику войны на уничтожение, в которой израильские власти считают себя находящимися с 7 октября прошлого года. В частности, по мнению руководителя иранского проекта Международной Кризисной Группы (International Crisis Group) Али Ваеза, которое приводит The New York Times, израильские власти возлагают ответственность за атаку ХАМАС 7 октября именно на Революционную гвардию Ирана. С этой точки зрения удар по ключевым фигурам гвардейцев, курирующим палестинское направление (а по логике израильтян — атаку 7 октября), по крайней мере в глазах израильского общественного мнения выглядит как куда более осмысленная и легитимная акция возмездия, чем кровавая расправа, которая совершается над мирным населением Газы, фактически по принципу коллективной ответственности. И этот аргумент для Нетаньяху не менее важен сейчас, когда его позиции в самом Израиле слабее, чем когда бы то ни было.

Как будет действовать Иран?

Что касается руководства Ирана, пообещавшего Израилю жесткий ответ, оно едва ли будет реализовывать его, руководствуясь эмоциями. Ведь как к нему ни относись, следует признать, что оно состоит из опытных политиков, действующих стратегически, а не рефлексивно.

Под этим углом, скорее всего, и стоит рассматривать возможность выхода Ирана из ядерной сделки, о которой стали говорить на фоне происходящего. Исключать такой поворот событий нельзя, но в этом случае израильский удар по иранским консульству и генералам станет лишь поводом для подобного решения, а не его причиной. То же можно сказать и о возможной эскалации конфликта, на которую может пойти иранская власть. Она возможна, но только в том случае, если отвечает ее стратегическим планам, хотя миру это и может быть преподнесено как возмездие.

Однако в том случае, если в планы иранского руководства вообще и Революционной гвардии Ирана в частности, не входит вступление в войну с Израилем или выход из ядерной сделки, подобные действия израильтян едва ли выведут его из равновесия и заставят делать то, чего оно не собиралось делать. Генералы элитной иранской гвардии вроде убитых в Дамаске хорошо отдают себе отчет в рисках осуществляемой ими деятельности и готовы к подобному исходу, тем более что на их место наверняка немедленно заступят подготовленные преемники.

А месть, как известно, это то блюдо, которое часто подают холодным. Потому для возмездия за нанесенный по нему удар Иран и гвардейцы, скорее всего, предпочтут форму и время, удобные им, а не навязываемые противником.