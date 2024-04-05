В своей пятничной речи, приуроченной к Дню Иерусалима, лидер «Хезболлы» Хасан Насралла назвал израильский авиаудар 1 апреля, в результате которого погибли два иранских генерала, «поворотным моментом».

«Все должны подготовиться, привести свои дела в порядок и быть готовыми, когда иранская сторона ответит на нападение на консульство», — предупредил Насралла, назвав ответ Ирана «неизбежным». Он добавил, что израильский ответ может спровоцировать региональную войну.

Израиль уже объявил, что призовет резервистов в части противовоздушной обороны в ожидании иранского удара. «Хезболла», поддерживаемая Ираном, считается главной военной силой Тегерана в регионе и участвует в столкновениях с Израилем с октября.

«Нам нужен один звонок с просьбой о 100 ракетах по Голанским высотам, и они будут выпущены в течение нескольких минут, настолько мы готовы», — пригрозил Насралла.

Как ранее писал TRT на русском, 1 апреля Израиль нанес авиаудар по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого были убиты два иранских генерала и пять офицеров.

После этого инцидента верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил, что Тегеран «заставит сионистов раскаяться» за этот удар.

Накануне американские спецслужбы предупредили Израиль о возможной атаке со стороны Ирана в течение ближайших 48 часов с применением беспилотников и ракет. В связи с ростом напряженности израильская армия объявила о приведении своих сил в повышенную боеготовность.