Глобальные империалистические силы играют важную роль в проблемах исламского мира. Выгоду от ресурсов исламских стран получают не их настоящие владельцы, а бывшие колониальные державы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на финале конкурса чтецов Корана в Анкаре.

«Войны и конфликты - их главные инструменты. За кровопролитием в Сирии, Йемене, Ливии, Судане, Палестине стоят планы по сохранению этой эксплуататорской системы. Они прикрываются масками демократии, борьбы с терроризмом или обеспечения стабильности - но цель одна: разграбление богатств», — отметил глава государства.

«Уже 180 дней наших братьев подвергают жестокости и геноциду, который не выразить словами», — прокомментировал турецкий лидер нападения Израиля на Газу. «Мы должны признать свои ошибки. Отдаление от Корана и сунны ослабило наши связи. Наше братство, которое должно быть прочным, ослабло, единство нарушено», — посетовал турецкий лидер.

Подчеркнув, что справиться с беспорядками в исламском мире можно только сплотившись, президент Эрдоган сказал: «Мы будем защищать наших братьев, любить и оберегать друг друга, уважать права друг друга. Мы всем сердцем поверим в благодать взаимопомощи и силу сплоченности. Мы никогда не отвернемся от наших братьев, родственников и соседей».