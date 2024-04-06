ТУРЦИЯ
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Турция отменила безвиз с Таджикистаном
С 6 апреля 2024 года гражданам Таджикистана для посещения Турции потребуется виза
Турция отменила безвиз с Таджикистаном
Фото: Reuters / Others
6 апреля 2024 г.

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана. Об этом сообщается в указе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованном в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Согласно указу, опубликованному в официальном вестнике, владельцам обычных загранпаспортов Таджикистана теперь нужна виза для въезда в Турцию. Мера принята в соответствии со статьей 18 Закона об иностранцах и международной защите № 6458.

Решение вступает в силу немедленно.

Причина отмены безвизового режима не уточняется.

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