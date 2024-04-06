Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана. Об этом сообщается в указе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованном в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Согласно указу, опубликованному в официальном вестнике, владельцам обычных загранпаспортов Таджикистана теперь нужна виза для въезда в Турцию. Мера принята в соответствии со статьей 18 Закона об иностранцах и международной защите № 6458.

Решение вступает в силу немедленно.

Причина отмены безвизового режима не уточняется.