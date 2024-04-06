Соединенные Штаты и Израиль привели свои вооруженные силы в регионе Ближнего Востока в состояние повышенной боевой готовности в преддверии возможных ответных действий Ирана. Это произошло после того, как 1 апреля Израиль нанес авиаудар по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли два иранских генерала и пять офицеров.

По данным The New York Times, США и Израиль ожидают ответных мер Ирана. Как сообщает издание со ссылкой на израильского чиновника, власти отменили отпуска для военнослужащих боевых подразделений, вызвали резервистов в ПВО и начали глушить сигналы GPS. Два иранских чиновника подтвердили, что Иран привел ВС в полную боеготовность для «прямого ответа» на атаку, чтобы сдержать «агрессию Израиля».

Американские военные аналитики считают, что удар вероятнее всего будет нанесен по Израилю, а не по американским войскам. Израильские эксперты также ожидают прямой ответ от Тегерана без привлечения «Хезболлы».

Накануне американский чиновник заявил Reuters, что Соединенные Штаты находятся начеку и готовятся к потенциальной атаке иранских сил против израильских или американских целей в регионе. Чиновник подтвердил информацию телеканала CNN о том, что нападение может произойти на следующей неделе. «Мы определенно находимся в состоянии повышенной бдительности», — сказал чиновник.

Как ранее писал TRT на русском, 1 апреля Израиль нанес авиаудар по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли два иранских генерала и еще пятеро офицеров.

После этой атаки верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил, что Тегеран «заставит сионистов раскаяться» и ответит на удар.

Ранее американские спецслужбы предупредили Израиль о возможности ответной атаки со стороны Ирана в ближайшие 48 часов с использованием беспилотников и ракет. В связи с нарастанием напряженности в регионе израильская армия объявила о переводе своих войск в состояние повышенной боеготовности.