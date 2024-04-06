Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам в связи с паводками, охватившими ряд регионов страны. Он назвал наводнение самым масштабным за 80 лет и отчитался о всесторонней и интенсивной работе государства по обеспечению спасательных мер и смягчения последствий стихийного бедствия.

«Возможно, это крупнейшее по масштабам и последствиям бедствие за последние 80 лет», - сказал президент Токаев в своем обращении к гражданам.

По последним данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, с начала наводнения на прошлой неделе в шести регионах остаются затопленными более 3 тыс. частных домов. Более 45 тыс. человек, треть из которых дети, были спасены и эвакуированы. Более 2,5 тыс человек были эвакуированы по воздуху. В пунктах временного размещения находится около 12,5 тыс. человек. Чрезвычайное положение объявлено в 10 областях Казахстана, сообщил Токаев.

«После моей критики и указаний правительство активизировало работу по смягчению последствий наводнения и приняло соответствующие меры», - сказал президент Казахстана.

Он отдельно отметил принятые меры, в том числе специальный национальный штаб под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова.

«И глава правительства [Олжас Бектенов], и его заместители, и министр по чрезвычайным ситуациям [Шынгыс Аринов] посещают пострадавшие регионы. Все спасательные работы на местах находятся под моим личным контролем», - сказал Токаев.

Он добавил, что для ликвидации последствий стихии мобилизованы все ресурсы МЧС, МВД, Нацгвардии, армии и Комитета нацбезопасности.

«Круглосуточно работают акиматы пострадавших регионов, на местах им помогают несколько десятков тысяч волонтеров», - сказал президент.

Токаев подчеркнул, что главная задача - не допустить человеческих жертв, пообещав при этом всестороннюю поддержку пострадавшим.

«Обращаясь к гражданам, пострадавшим от наводнения, хочу заявить: никто из вас не останется без внимания государства. Всем вам будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, а все ваши материальные потери будут компенсированы», - сказал он.

Президент Токаев поручил Министерству обороны направить дополнительные воинские подразделения для ликвидации последствий стихийного бедствия, а правительству - раскрыть государственный материальный резерв для оказания помощи пострадавшим.

В конце обращения президент Казахстана поблагодарил всех сограждан, принявших участие в борьбе с природной катастрофой.

«Я выражаю благодарность спасателям, сотрудникам полиции, волонтерам и всем неравнодушным гражданам, участвующим в борьбе со стихией. В этот сложный для страны момент единство и сплоченность нашего общества важны как никогда», - сказал он.