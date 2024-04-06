Президент США Джо Байден в пятницу призвал лидеров Египта и Катара оказать давление на ХАМАС. Байден хочет, чтобы палестинское движение сопротивления пошло на прекращение огня в Газе и сделку по захвату заложников. Это происходит в преддверии нового раунда переговоров, который состоится в эти выходные в Каире. Директор ЦРУ Билл Бернс возглавит американскую делегацию на переговорах в Каире, как сообщил журналистам источник из числа американских чиновников.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена сообщил, что президент США написал письма президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси и эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду аль-Тани о состоянии переговоров по заложникам и «призвал их добиться от ХАМАС обязательств по соглашению».

В четверг Байден провел беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которой они обсудили текущие переговоры о заложниках и раунд переговоров в Каире. Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Байден просил Нетаньяху позволить своим переговорщикам в Каире достичь соглашения в возможно кратчайшие сроки.

Байден предупредил Израиль о необходимости предпринять шаги для минимизации ущерба гражданскому населению и гуманитарных осложнений — в противном случае США могут предпринять ответные меры. Отвечая на вопрос, угрожал ли он прекратить военную поддержку Израиля, Байден сказал журналистам в пятницу: «Я попросил их делать то, что они делают».