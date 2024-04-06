Израильские силы распылили газ, чтобы разогнать молящихся в Аль-Аксе мусульман

Израильские силы распылили газ среди мусульман в мечети Аль-Акса во время утренней молитвы. Десятки тысяч палестинцев, несмотря на жесткие ограничения со стороны Израиля, пришли в третью по значимости для мусульман мечеть еще с ночи, чтобы совершить молитву таравих в Ночь могущества — Лейлят аль-Кадр. #trtнарусском #альакса #рамадан #палестина #израиль #алькудс #иерусалим #лейлятулькадр