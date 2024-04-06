В ходе антитеррористических рейдов, направленных против террористов ДАЕШ, сотрудники госбезопасноти Турции арестовали 48 человек. Среди них — связанные с нападением на католическую церковь Санта-Мария в Стамбуле в начале 2024 года.

«В ходе операций, проведенных против террористической организации ДАЕШ, были захвачены 48 подозреваемых, особенно тех, кто связан с исполнителями нападения на стамбульскую церковь Санта-Мария 28 января, в результате которого погиб один человек, и тех, кто поддерживает контакты с зонами конфликта», - сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в публикации на X.

Операция «Боздоган-21» была проведена полицейскими департаментами Стамбула и Анкары в координации с Главным управлением разведки и контртеррористического департамента.

В ходе операций 30 подозреваемых в причастности к нападению на церковь Санта-Мария были задержаны группой по борьбе с терроризмом из департамента полиции Стамбула, а еще 18 человек, связанных с ДАЕШ, были арестованы департаментом полиции Анкары.

Напомним, что ответственность за вооруженное нападение на католическую церковь Санта-Мария в стамбульском районе Сарыер 28 января взяла на себя террористическая группировка ДАЕШ. В результате нападения погиб 52-летний Тунджер Джихан.