«Сплотимся в одном строю!»

Сразу же после появления первой информации о нападении на концертный зал в Москве, российские СМИ и блогеры начали распространять версию о вероятной причастности к теракту Украины.

Мотивы, которыми, по мнению Москвы, руководствовался Киев искать долго не пришлось: «враги хотят посеять панику среди россиян». Именно в таких формулировках ряд российских СМИ объяснял заинтересованность Украины в нападении на «Крокус». МИД России тут же заявил, что Украина в последние годы ведет «активную и системную террористическую деятельность против российских граждан».

Версия с Украиной была временно отложена после задержания подозреваемых в атаке. Плюс ко всему ДАЕШ заявила о своей прямой причастности к теракту, опубликовав кадры нападения на концертный зал. И хотя с самого начала российские СМИ обсмеивали возможное отношение к атаке террористов из ДАЕШ, то после взятия группировкой ответственности за теракт игнорировать данный факт стало невозможным.

Окончательное решение о «виновности» Украины должен был вынести президент Путин. И он это сделал в своем обращении 26 марта, где поставил точку в интерпретации событий и дальнейшей стратегии действий для расследования.

Путин признал роль боевиков ДАЕШ в теракте, однако подчеркнул, что они действовали с поддержкой украинского правительства. Согласно этой версии, террористы пытались добраться до границы с Украиной, где для них «было подготовлено окно для перехода государственной границы».

Путин в своем обращении не забыл упомянуть «боевых товарищей на фронте» с которыми российский народ должен быть в «одном строю», таким образом прямо указывая на того «кто стоял за спинами террористов».

«Наш общий долг сейчас: наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны - быть вместе в одном строю. Верю, так и будет. Потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю. Нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество», — провозгласил Путин, окончательно определив «виновного» в лице Украины.

Повышение уровня ненависти к Украине актуально как никогда. Согласно ноябрьским данным «Левада-центра», 43% граждан России с разной долей внимания следят за ситуацией в Украине, 34% – без особого внимания, а 13% утверждают, что вообще не следят. Об определенной поддержке действий российской армии в Украине заявляют лишь 39% опрошенных, скорее поддерживают их 35% (в сумме получается почти три четверти респондентов). 7% граждан определенно не поддерживают эти действия, еще 11% – скорее не поддерживают (в сумме 18%). Более того, 57% опрошенных хотели бы прекращения войны и начала переговоров (против 37%).

«Повышение боевых возможностей»

По мнению украинского МИД, обвинения со стороны российских властей — «спланированная провокация Кремля с целью дальнейшего разжигания антиукраинской истерии в российской обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан».

18 марта президент Путин заявил, что для защиты Белгородской области и других регионов от атак со стороны ВСУ, возможно, придется создать «санитарную зону безопасности» на территории Украины. А 20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что «для повышения боевых возможностей российских войск» до конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.

По подсчетам Bloomberg, России понадобится «полмиллиона военнослужащих» для реализации плана министра Шойгу. И набирать их придется из россиян, которые уже значительно устали от войны.

«Вот тут-то и вступают в игру текущие события и осторожные заявления Путина — он сплачивает свои войска и сосредотачивает внимание россиян на общем враге», — пишет издание.

Позже Шойгу уточнил детали новой волны мобилизации в России. По его словам, в вооруженные силы намерены призвать 300 000 человек. Мобилизация в первую очередь затронет тех, кто состоит в запасе, указал он в эфире телеканала «Россия-1».

В статье The New York Times (NYT) отмечается, что российские войска продвигаются по всей линии фронта, но для более крупного прорыва, по данным военных аналитиков, «потребуется масштабная мобилизации свежих войск».

По мнению ряда экспертов, есть еще один важный фактор почему Москва торопится провести мобилизацию именно сейчас — это выборы президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Россия стремится попасть в «окно возможностей» перед американскими выборами, в которых, по мнению Кремля, победит Дональд Трамп, что даст возможность «быстро договориться» с ним по украинскому конфликту. Именно по этой причине Москва «надеется быстро ослабить» Украину, считает председатель комитета по иностранным делам сейма Польши Павел Коваль.

«Запад воюет руками Украины»

«Причастность» Запада к теракту в Москве плавно укладывается в геополитическую логику Кремля, где Украина является лишь «исполнителем задач кураторов».

«Нужно ответить на вопрос, почему террористы после преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал. Понятно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма, но вопросов действительно очень много», — сказал Путин на совещании по ситуации вокруг теракта.

Кроме того, российский президент заявил, что США «пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет».

«Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — подчеркнул Путин.

Представитель российского МИД Мария Захарова также не преминула обвинить США.

«То, что американцы в первые сутки [после атаки], даже еще пожар не успели потушить, начали кричать, что это не Украина, я думаю, что это улика. Я по-другому это квалифицировать не могу, это улика сама по себе», — дала оценку ситуации дипломат.

Помимо этого, Захарова добавила, что за ДАЕШ стоят США и Великобритания, которые «сами их насоздавали».

О причастности к теракту американских и британских спецслужб также заявил глава ФСБ Александр Бортников.

«Мы думаем, что это так. Во всяком случае мы сейчас говорим о той фактуре, которой располагаем. Это общая информация, но есть и у них огромные наработки», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, стоят ли за терактом США, Великобритания и Украина.

Кроме того, Бортников отметил, что «в публичном пространстве огромное количество информации, которая свидетельствует о том, что Запад и Украина стремятся к тому, чтобы нанести больший вред нашей стране».

«Это удары беспилотников, это удары безэкипажных катеров на море, это заход диверсионных групп и террористических структур на нашу территорию», — заключил директор ФСБ.

Ряд экспертов связывают обвинения в сторону США с очевидным провалом работы российских спецслужб, которых их коллеги из западных разведок заранее предупреждали о готовящемся теракте.

Директор Центра по вопросам терроризма в Мидлберийском Институте Джейсон Блазакис напоминает, что США прямо и публично предупреждали о предстоящих «неминуемых» террористических атаках в России:

«Откровенно говоря, провал спецслужб России также связан с тем, что, когда они получили информацию, в частности, от США, пытавшихся предупредить Россию о готовящемся нападении, Путин проигнорировал ее и даже называл «политическим шантажом». При том, что даже с противниками США мы исторически делились информацией о злоумышленниках, пытающихся совершить террористические атаки», — отметил эксперт.