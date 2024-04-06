Мехико разорвал дипломатические отношения между Мексикой и Эквадором после полицейского штурма мексиканского посольства. Эквадорские силовики арестовали бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа, который просил Мексику о политическом убежище.

Министерство иностранных дел Мексики сообщило, что в результате полицейского штурма несколько сотрудников посольства получили ранения.

«Дипломатический персонал Мексики в Эквадоре немедленно покинет эту страну», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, Мексика намерена обратиться в Международный суд ООН с призывом осудить Эквадор за нарушения международного права. По словам Алисии Барсены, главы МИД Мексики, эти действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Экс-вице-президент Эквадора был приговорен к шести годам тюремного заключения по обвинению в коррупции. Он отбывал заключение с 2017 по 2022 год. В начале 2021 года Высший суд Эквадора осудил Гласа еще по одному обвинению, добавив 8 лет тюремного заключения. В 2022 году он оспорил арест и смог выйти на свободу условно-досрочно на полтора месяца. Вскоре Хорхе Глас вновь был арестован и оказался в тюрьме.

В декабре 2023 года он совершил побег и стал укрываться на территории посольства Мексики. 5 апреля 2024 года Мехико принял решение предоставить Гласу политическое убежище. Власти Эквадора назвали действия Мексики незаконными, потребовав выдать его бывшего вице-президента.