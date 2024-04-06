Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с некоторыми лидерами западных стран играли роль в поддержке атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом в своем телеграм-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Его [Макрона] риторика, его действия, а главное — его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта», — пишет Медведев.

«Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей — спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России», — добавил он.

Медведев заявил также, что исполнители нападения — не религиозные экстремисты готовые пожертвовать собой, а «наемные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять». Он отметил, что террористическая группировка «ДАЕШ» взяла на себя ответственность за атаку «для увеличения капитала», в то время как настоящие, по его мнению, организаторы продолжают оставаться в тени.

Медведев добавил, что данные, извлеченные из мобильных телефонов террористов, «недвусмысленно свидетельствуют» об украинском происхождении организаторов. Он утверждает, что таким образом Киев пытался «компенсировать неудачи на фронте».

После вооружённого нападения на посетителей «Крокус Сити Холла» погибло более 140 человек, а более 550 получили ранения. Зданию был причинен значительный ущерб в результате поджога. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «ДАЕШ-Хорасан». Российские СМИ со ссылкой на силовиков информировали об аресте 11 лиц, связанных с терактом.

Глава ФСБ России Александр Бортников ранее заявил о подготовке теракта радикальными исламистами при поддержке украинских спецслужб и допустил участие спецслужб США и Великобритании. В ответ на эти обвинения представители Киева, Парижа и Вашингтона отвергли любую причастность к нападению.