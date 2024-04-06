В результате двух российских ударов по Харькову погибли восемь гражданских лиц и не менее 10 получили ранения. Удары произошли в субботу — утром и во второй половине дня. Об этом сообщили региональные власти.

Власти сообщили также, что нападение было совершено с помощью беспилотников, ракет и бомб. Полиция и местные власти опубликовали фотографии пожаров, вспыхнувших на городских улицах и рядом со зданиями.

«По состоянию на сегодняшнее утро в результате ночного удара по Шевченковскому району 6 погибших и 10 раненых», - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram. Позже число погибших выросло до семи.

«В результате обстрела пострадали жилые кварталы - повреждены как минимум девять многоэтажек, три общежития, несколько административных зданий, магазин, АЗС, СТО и автомобили», - добавил он.

Позднее в субботу произошла новая атака, и Терехов сообщил, что по крайней мере один человек был убит.

«Есть информация об одном погибшем в результате удара по жилому району города. Также есть раненые», - сообщил Терехов в Telegram.

Харьков, расположенный на северо-востоке Украины, часто становится целью российских войск, причем в последние недели атаки усилились. В среду в результате атаки беспилотника на город погибли четыре человека и были сильно повреждены жилые дома.

Руководитель аппарата президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию Politico, опубликованном в четверг, заявил, что рассматривает Харьков — второй по величине город Украины — как наиболее вероятную цель для нового российского наступления в мае или июне.