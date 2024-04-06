ТУРЦИЯ
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Агентство «Анадолу» - на передовой борьбы с дезинформацией
Глава отдела коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун высоко оценил роль агентства «Анадолу» в противостоянии искажениям информации, особенно на фоне событий на Ближнем Востоке
Агентство «Анадолу» - на передовой борьбы с дезинформацией
Фахреттин Алтун / Фото: АА / Others
6 апреля 2024 г.

Руководитель отдела коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун поздравил агентство «Анадолу» (АА) с 104-летием, назвав его «незаменимым источником надежной информации» и «важным компонентом борьбы с дезинформацией».

По его словам, АА с офисами в 100 странах и 1750 сотрудниками является одной из крупнейших и влиятельных новостных сетей в мире.

Алтун отметил роль АА в освещении событий, которые умышленно «искажаются западными источниками» или умалчиваются международными СМИ, особенно в Газе.

«Данные, видео и фото АА стали мощным доказательством военных преступлений Израиля», — заявил он, указав на три книги из трилогии агентства - «Доказательство», «Свидетели» и «Обвиняемый», использовавшиеся в Гаагском суде.

«В этом смысле АА является важным компонентом нашей борьбы с дезинформацией на национальном, региональном и глобальном уровнях, а также одной из важнейших звеньев в провозглашенном президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом лозунге сделать «Век Турции» «Веком коммуникаций». Я верю, что АА, как и прежде, будет поддерживать свой статус надежного источника информации, продолжая линию правдивого, принципиального и беспристрастного вещания. По этому случаю я с благодарностью вспоминаю основателей АА, прежде всего Гази Мустафу Кемаля Ататюрка. Я поздравляю преданных и трудолюбивых ценных сотрудников и руководителей АА и желаю им успехов», — сказал Алтун.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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