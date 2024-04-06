Индийское правительство может быть причастно к убийству 20 человек в Пакистане. Об этом говорится в материале британской газеты The Guardian, опубликованной в четверг. Журналисты сообщают, что получили информацию от разведслужб Пакистана и Индии, а также документы, предоставленные пакистанскими источниками.

Хотя связь Индии с этими смертями ранее уже предполагалась, это первый случай, когда индийские разведывательные службы открыто обсудили операции в Пакистане. Они утверждали, что эти убийства были совершены в рамках пресечения деятельности «террористов». Представленные документы подтверждают утверждения о прямом участии Отдела исследований и анализа (RAW, внешняя разведка Индии) в этих убийствах.

Ранее в этом году иностранный секретарь Пакистана Мухаммад Сирус Саджад Кази обвинил Индию в проведении «внетерриториальных и внесудебных убийств» в Пакистане. Кроме того, Индия уже сталкивалась с обвинениями со стороны Соединенных Штатов и Канады в проведении операций по убийству на их территории. В частности, Канада обвинила правительство Индии в убийстве канадского сикхского лидера недалеко от Ванкувера в прошлом году, что привело к серии дипломатических высылок между странами.

RAW, агентство, якобы ответственное за планирование этих убийств, находится непосредственно под контролем премьер-министра Индии Нарендры Моди. Пакистанские следователи и отчет The Guardian предполагают, что операции в основном организовывались из ОАЭ индийскими разведывательными «спящими ячейками».

В материале сообщается, что RAW черпало вдохновение у международных разведывательных агентств, известных внесудебными действиями за границей, ставя в качестве примера убийство Джамала Хашогги.

Пакистанское правительство пока не прокомментировало материал The Guardian.