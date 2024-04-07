Китай усилил свою поддержку России на фоне войны против Украины, предоставляя в частности спутниковые снимки Кремлю для ударов по украинским целям. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

«На фоне признаков дальнейшей военной интеграции между двумя странами Китай предоставил России спутниковые снимки для военных целей, а также микроэлектронику и станки для танков», — сообщает агентство со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Один из источников издания сообщил, что поддержка Китая также включает оптику, топливо для ракет и усиление космического сотрудничества. Несмотря на возможную поддержку РФ, Пекин стремится показать себя нейтральным на фоне вторжения России в Украину.

Тем не менее товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году достиг рекордных $240 млрд, а Россия нарастила экспорт угля и нефти в Китай. «Китай и Гонконг также стали для Москвы ключевыми воротами для доступа к технологиям с ограниченным доступом, включая чипы, используемые в вооружении», — отмечает Bloomberg.

По данным СМИ, недавно госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал союзников о тревожных масштабах сотрудничества между Китаем и Россией.

Кроме того, накануне глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила Китай о «серьезных последствиях», если выяснится, что китайский бизнес поддерживает Россию в конфликте с Украиной. Ранее на этой неделе Государственный департамент США также предостерег Китай от оказания любой помощи России в войне против Украины.

Как сообщило издание Politico, Китай пытается убедить Европу позволить России участвовать в будущих мирных переговорах, возможно, в рамках саммита мира в Швейцарии, угрожая в противном случае бойкотировать такие встречи.