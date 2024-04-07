Рано утром 7 апреля Израиль нанес воздушные удары по восточному Ливану, атаковав объекты, которые он назвал инфраструктурой «Хезболлы». Это произошло после того, как вооруженная шиитская группировка отчиталась об уничтожении израильского беспилотника Hermes 900 над Ливаном.

По данным армии Израиля, истребители нанесли удары по военному комплексу и трем другим объектам «Хезболлы» в восточном городе Баальбек. Израиль заявил, что атака стала ответом на сбитый «Хезболлой» беспилотный аппарат, который группировка идентифицировала как израильский дрон Hermes 900.

Обе стороны продолжают обмениваться огнем на фоне беспрецедентного регионального напряжения. Трансграничные удары между «Хезболлой» и Израилем продолжаются с 8 октября, с начала израильского вторжения в сектор Газа.

По данным источников, израильские обстрелы унесли жизни около 270 боевиков «Хезболлы» и около 50 мирных жителей. Порядка 90 тыс. человек были перемещены на юге Ливана, а более 96 тыс. израильтян эвакуированы из приграничных районов.

США и другие страны добиваются дипломатического урегулирования конфликта. Вместе с тем «Хезболла» отказывается прекращать огонь до установления перемирия в Газе.