ПОЛИТИКА
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Баку обеспокоен задержанием Греты Тунберг
МИД Азербайджана призвал власти Нидерландов уважать свободу выражения мнений протестующих против изменения климата и освободить задержанных, включая известную эко-активистку Грету Тунберг
Баку обеспокоен задержанием Греты Тунберг
Задержание Греты Тунберг / Фото: Reuters / Others
7 апреля 2024 г.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана выразили обеспокоенность задержанием известной эко-активистки Греты Тунберг в Гааге.

«Мы обеспокоены задержанием известной эко-активистки Греты Тунберг во время мирной демонстрации в Гааге», — говорится в публикации ведомства.

Будучи страной, председательствующей в COP29, Азербайджан призвал власти Нидерландов «уважать свободу выражения мнения протестующих против изменения климата и освободить задержанных».

Ранее сообщалось, что Грета Тунберг была задержана на акции протеста в Гааге. Активисты, к которым присоединилась Тунберг, выступали против субсидирования ископаемого топлива и климатической политики уходящего правительства Нидерландов. Они пытались перекрыть перекресток и автомагистраль в знак протеста. По словам Тунберг, задержание прошло мирно. Вместе с ней были задержаны и другие участники акции.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном упомянул о «физических и моральных пытках» в отношении журналиста Джулиана Ассанжа за его профессиональную деятельность. Информацию об этом распространила пресс-служба главы Азербайджана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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