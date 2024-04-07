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В Словакии победил сторонник РФ
Спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини, выступавший против поставок оружия Украине и ее вступления в НАТО, одержал победу на президентских выборах в Словакии, набрав 53,12% голосов
В Словакии победил сторонник РФ
Петер Пеллегрини / Фото: Reuters / Others
7 апреля 2024 г.

На президентских выборах в Словакии победил спикер парламента и лидер партии «Голос - социальная демократия» Петер Пеллегрини, который обещает оставить Словакию «на стороне мира, а не войны».

Пеллегрини по итогам подсчета всех бюллетеней набирает 53,12%, его соперник, оппозиционный прозападный кандидат Иван Корчок - 46,87%.

«Я буду президентом, который будет поддерживать правительство в его усилиях по улучшению жизни людей. <...> Я сделаю все, чтобы Словакия всегда оставалась на стороне мира, а не на стороне войны», — заявил избранный президент.

По оценке Reuters, победа Пеллегрини укрепит позиции пророссийского премьер-министра Роберта Фицо. В ходе кампании Пеллегрини выступал против продолжения поставок оружия Киеву и вступления Украины в НАТО.

«Если кто-то думает, что ядерную державу, коей является Россия, можно поразить в военном плане без катастрофы, то я так не думаю», — заявил в ходе предвыборной гонки Пеллегрини.

48-летний Пеллегрини возглавляет левую партию Hlas (Голос), входящую в правящую коалицию с партией Фицо. Его избрание может усилить пророссийский курс Словакии и ослабить ее проукраинскую позицию в ЕС, опасаются критики.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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