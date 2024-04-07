Израильская армия вывела все наземные войска из южной части сектора Газа, за исключением одной бригады. Как передает Reuters, об этом сообщил в воскресенье военный представитель Израиля.

Подробности вывода войск не разглашаются. Пока не ясно, замедлит ли этот шаг давно анонсированное вторжение в южный город Рафах в секторе Газа, которое, по словам израильских лидеров, необходимо для уничтожения ХАМАС.

Вывод войск происходит на фоне усилий Египта провести новый раунд переговоров, направленных на достижение перемирия и освобождение заложников. Наступательная операция Израиля в Газе в последние месяцы была сосредоточена на юге анклава.

Рафах стал последним прибежищем для более миллиона палестинцев у границы с Египтом.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после вылазки ХАМАС 7 октября. В ответ Израиль начал наземное вторжение в Газу. Согласно информации Минздрава Газы, в ходе вторжения Израиля в эксклав погибли более 33 100 палестинцев.